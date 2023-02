Assunzioni docenti da Gps | trattativa in salita | l’UE potrebbe accettare solo per il prossimo anno Le ultime novità

In questi anni " mette in chiaro D'Aprile - abbiamo rilevato come il sistema ordinario delle(che prevede l'assunzione per metà dei posti deivincitori di concorso e per l'altra ...228,da I fascia GPS. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del DM 188/22, le ...universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due. ...

Assunzioni docenti sostegno da I fascia GPS, ecco l’accorpamento delle commissioni per la prova disciplinare. DECRETO Orizzonte Scuola

Precari, D’Aprile (Uil Scuola RUA): “Piano straordinario di assunzioni. Serve una fase transitoria per ampliare le possibilità” Orizzonte Scuola

Assunzioni docenti, doppio canale in dirittura di arrivo con reclutamento da GPS Bruxelles darà la risposta a breve, martedì 7 Anief e gli altri sindacati convocati al Ministero Orizzonte Scuola

Assunzioni docenti 2023 da GPS, sia sostegno che posti comuni. La norma piacerebbe, quali sono le difficoltà per realizzarla Orizzonte Scuola

Assunzioni docenti precari da GPS e concorsi. Cos’è il “doppio canale” richiesto dai sindacati Orizzonte Scuola

Stabilizzazione docenti precari 'storici', il Ministero dell'Istruzione incontra oggi, 7 febbraio, i sindacati.«Scorrimento graduatorie e fase transitoria che ampli le possibilità di nomina. Servono 180 milioni di euro, 715 € a precario, per stabilizzare circa 250.000 persone. E la volonta politica» ...