Assunzioni docenti da GPS con concorso riservato | il Ministero incontra i sindacati Gli ultimi aggiornamenti

...del Codacons che possono fornire la cifra di quello che sarà un possibile intervento per i. ... leggi anche Scuola, in arrivo 70mila nuove: come cambiano i concorsi per gli insegnantiSarebbe l'unica soluzione per immettere in ruolo un numero diconsiderevole. Il target fissato dalla riforma del Pnrr è 70 mila entro il 2024 ma allo stato attuale, con il meccanismo ...

Assunzioni docenti da Gps, trattativa in salita: l’UE potrebbe accettare solo per il prossimo anno. Le ultime novità Orizzonte Scuola

Stabilizzazione precari storici, Pittoni: ‘Adeguato numero di assunzioni per invertire la rotta’ Scuolainforma

Assunzioni Docenti senza Concorso nel 2023, la proposta Trend-online.com

Assunzioni docenti sostegno da I fascia GPS, ecco l’accorpamento delle commissioni per la prova disciplinare. DECRETO Orizzonte Scuola

Assunzioni docenti sostegno da I fascia GPS, pubblicato Decreto per accorpamento commissioni (PDF e ALLEGATI) Scuolainforma

Assunzioni scuola, novità in arrivo sulle procedure di scelta provincia/sede e sull'attribuzione delle supplenze ...Oggi pomeriggio i sindacati incontreranno il Ministero dell'Istruzione. Si parlerà del piano di reclutamento proposto dall'Italia all'Unione Europea, che andrebbe a modificare il sistema legato al Pnr ...