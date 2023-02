Assoluti di spada | solo la Boscarelli meglio delle ragazze del Posillipo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEccellenti risultati degli atleti del Circolo Nauticoai regionali di qualificazione che si sono svolti al Palavesuvio di Ponticelli. In particolar modo sono state brillanti leche con Giovannella Somma, Giulia Rosiello e Gaia Leonelli hanno occupato tutto il podio cedendodi misura alla Beneventana Francesca. Alle qualificate bisogna aggiungere Erica Ragone impegnata ad Istambul in una prova di Coppa del Mondo e già qualificata. Ottimo anche il quinto posto della giovanissima Mariachiara Bernardis e l’ottavo posto in classifica di Adriana Manna. Degna di nota anche la gara di Laura Chiacchio, unica 2008 campana che è riuscita a raggiungere la qualificazione e di Giulia Vinciguerra. Tra i maschi sono riusciti a raggiungere l’obiettivo della ...