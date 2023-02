Assicurazione mutuo | perchè le famiglie corrono a sottoscriverla e come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 7 febbraio 2023) Addio aumenti e sorprese: gli italiani si salvano dalla stangata sui mutui con l’. Un’idea geniale da conoscere. Ilsta diventando un vero incubo per gli italiani. Si tratta di un incubo vero perché la rata delaumenta continuamente e alla fine ci si ritrova una casa che sarà pesantemente zavorrata dalle assurde richieste dell’Unione Europea di adeguamento della classe energetica.(I Love Trading)Infatti entro il 2030 si dovranno fare costosissimi lavori per l’adeguamento della classe energetica per gli immobili e poi non sarà finita qui perché ogni tre o quattro anni si dovrà far salire ancora una volta la classe energetica degli immobili praticamente senza fine e fino al 2050. Rata sempre più forte e nuovi rischi Quindi si sta pagando con una rata che ...