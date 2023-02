Assicurazione Auto | false polizze | l’elenco IVASS dei 22 siti irregolari

(Di martedì 7 febbraio 2023) Chi ha stipulato un’su uno di questi 22segnalati dall’Agenzia entrate è stato truffato. Il veicolo di proprietà non è quindi coperto da alcuna polizza. E’ stata l’, l’istituto di vigilanza per le assicurazioni, a diffondere una nota stampa con la lista dei portali web fuori norma. “La distribuzione diassicurative tramite i seguentiè irregolare. Lericevute dai clienti sonoe i relativi veicoli non sono assicurati”, ha riportato l’istituto, che ha poi esortato i consumatori a informarsi bene quando stipulano contratti via email, telefono e whatsapp. Di seguito la tabella completa di tutti i portali segnalati da. Chiunque avesse firmato contratti ...

L'è una delle spese che bisogna sostenere ogni anno per la propria, tuttavia è possibile risparmiare. Ecco alcuni consigli per spendere meno. L'dell'è un ...... costo del finanziamento; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; costo pneumatici; calcolobasato su precisi cluster di profili, in base al segmento diconsiderato; ...

Assicurazione dell'auto: i consigli per risparmiare AlVolante

Scopri la migliore assicurazione auto di febbraio 2023 Facile.it

Assicurazione auto flotte aziendali: come funziona SicurAUTO.it

Rc auto: le più economiche a febbraio 2023 Facile.it

Assicurazione auto: le polizze Allianz Direct a gennaio 2023 Facile.it

I Mondiali di sci alpino 2023 in quel di Courchevel/Meribel, in Francia, sono iniziati nel migliore dei modi per l’Italia grazie alla medaglia d’oro di Federica Brignone (la prima iridata in carriera) ...Se rapportate a quelle termiche, le auto elettriche tendono davvero ad andare a fuoco più facilmente Una compagnia assicurativa dà i numeri.