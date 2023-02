Asia Valente si mette in mostra alla finestra | infarto tra i vicini di casa

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 febbraio 2023) Donna con una bellezza più unica che rara;sa benissimo come mandare completamente fuori fase tutti i suoi fan. InstagramNon possiamo non parlare disenza citare la sua partecipazione a due reality diversi tra loro (per struttura e regole) ma con un numero di ascolti ugualmente importanti. Iniziamo con l’esperienza vissuta all’interno della quarta edizione del Grande Fratello Vip, uno dei reality sicuramente più importanti all’interno del palinsesto Mediaset. L’esperienza di, nonostante sia durata solamente ventitré giorni, la possiamo considerare comunque positiva essendo lei riuscita are la sua determinazione. All’interno del programma di Canale cinque ha anche vissuto un momento spiacevole quando, a causa di una frase ...