Ascolti tv | come ha chiuso la fiction “Blackout – Vite Sospese”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ultima puntata della serie Rai con Alessandro Preziosi Nella serata di ieri, lunedì 6 febbraio, su Rai Una l’ultima puntata dellaha conquistato 3.976.000 spettatori pari al 21.5% di share. Alle spalle su Canale 5 l’appuntamento serale con Grande Fratello Vip registra 2.780.000 spettatori con uno share del 20.6%. Su Rai2 Boss in Incognito ottiene 1.409.000 spettatori e il 7.7%. Su Italia1 Death Race si ferma a 1.167.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Presadiretta colleziona 1.345.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori (5.5%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

