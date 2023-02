Ascolti tv | ‘Black Out – Vite sospese’ batte il Grande Fratello Vip

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il mistery drama di Rai1,Out –il ‘Vip’ e si aggiudica la prima serata di lunedì, conquistando 3.802.000 telespettatori pari al 22,9% di share contro i 2.780.000 telespettatori e il 20,6% di share del programma della concorrenza su Canale 5. Sul terzo gradino del podio si colloca ‘boss in incognito’ su Rai2 con Max Giusti, grazie a 1.409.000 telespettatori e il 7,7% di share. Seguono, nell’ordine: ‘Presa diretta’ su Rai3 con 1.345.000 telespettatori e 6,7% share; ‘Death Race’ su Italia1 con 1.167.000 e 5,8%; ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 con 879.000 e 5.5%; ‘Eden – Un pianeta da salvare’ su La7 con 461.000 e 2.6%; ‘Viva l’Italia’ sul Nove con 360.000 e 1.8%; ‘Men in Black: International’ su Tv8 con 334.000 telespettatori e ...

...8%; 'Quarta Repubblica' su Rete4 con 879.000 e 5.5%; 'Eden - Un pianeta da salvare' su La7 con 461.000 e 2.6%; 'Viva l'Italia' sul Nove con 360.000 e 1.8%; 'Men in: International' su Tv8 con ...lunedì 6 febbraio 2023, in prima serata su Rai1 l'ultima puntata di Blackout Vite Sospese ha ... Su Tv8 Men in: International 334.000 (1.7%). Sul Nove Viva l'Italia 360.000 (1.8%). In ...

Sanremo 2023, le stime sugli ascolti sono alte e la raccolta pubblicitaria è da record Popcorn TV

Tv, ai bambini piace in streaming: oltre il 50% degli ascolti è tramite app Il Sole 24 ORE

Made in Sud, Clementino assente e ascolti in calo: raggiunto il 5,6% di share con 945.000 spettatori ilmattino.it

È sempre mezzogiorno, Davide Acampora (Stand By Me): “Ascolti in crescita, Antonella Clerici ha creato un’atmosfera unica” Tvblog