Ascolti TV 6 febbraio 2023 | dati auditel ieri sera | Grande Fratello Vip contro Black Out La Serie

...di Palermo e i retroscena sui festini dei mafiosi hanno fatto volare glidel talk di LA7 'Non è l'Arena'. Il conduttore Massimo Giletti ha dedicato la puntata di domenica 5alla ...Non ha nascosto la sua felicità Antonella Clerici all'inizio della puntata di E' sempre mezzogiorno andata in onda oggi, lunedì 62023, per gliche The Voice Senior ha registrato venerdì sera con la quarta puntata, in una settimana peraltro anomala dato che lo show è andato in onda eccezionalmente anche ...

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023: vince Lolita Lobosco, bene Che Tempo che Fa La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv, dati Auditel domenica 5 febbraio: Lolita Lobosco batte ancora "Che tempo che fa" e "Non è l'Arena" Virgilio Notizie

Ascolti TV ieri 5 febbraio: Giletti straccia Brindisi nonostante Berlusconi Affaritaliani.it

Ascolti tv, domenica 5 febbraio 2023: Le indagini di Lolita Lobosco (25.8%), Fino all’ultimo indizio (11.5%), Che tempo che fa (10.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Nuovo sit-in dei pazienti del centro Sla 'Il Bene' dell'ospedale Bellaria di Bologna. La protesta è in programma venerdì prossimo, 10 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 davanti al padiglione principale ...L’ultima puntata di Rampage andata in onda venerdì 3 febbraio su TNT, ha registrato 406.000 telespettatori. Il risultato è in calo rispetto alla puntata della scorsa settimana, che registrò 458.000 te ...