ASCOLTI TV 6 FEBBRAIO 2023 | CHIUDE BLACKOUT 21 | 5% | GFVIP 20 | 6% | BOSS IN INCOGNITO 7 | 7% | TORNA PRESADIRETTA 6 | 7% | RECORD IGNOTI 25 | 1% | TRONI OLTRE 3 MILIONI 26 | 2%

(Di martedì 7 febbraio 2023)TV 6· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3793 40.00 PT – 8918 40.40 24 – 3647 38.46 PT – 8593 38.93 Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 736 13.45UnoMattina – 932 17.48Storie Italiane – 972 18.44Storie Italiane – 1043 16.35È Sempre Mezzogiorno! – 1720 15.45Tg1 + Tg1 Ec. – 3790 27.00 + 2735 19.90Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1943 14.79Oggi è un Altro Giorno – 1918 16.57Paradiso delle Signore – 1921 18.98Tg1 + Pres. ViD – 1840 17.90 + 2012 19.27Vita in Diretta – 2527 19.87L’Eredità – 3508 22.25L’Eredità – 4966 26.52Tg1 – 5973 27.32Prima Festival +– 4747 20.80 + 5684 25.14: Vite Sospese – 3967 21.50 (4175 20.14 + 3802 22.90)Tg1 Speciale + Viva Rai2! – 1208 13.66 + 275 6.40 Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1006 19.73Mattino 5 ...

Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà giovedì 9- Grande Fratello Vip 7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.266.000 ...La vita in diretta e lo scontro con Pomeriggio 5: glidi ieri, lunedì 62023 Nel dettaglio, da un articolo pubblicato un paio d'ore fa da TvBlog, dedicato ai dati auditel di ieri dei ...

Ascolti tv, lunedì 6 febbraio 2023: Black Out Vite sospese (21.5), Grande Fratello Vip 2022 (20.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv lunedì 6 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti tv, dati Auditel lunedì 6 febbraio: l'ultima puntata di Blackout batte il Gf Vip, ok Boss in incognito Virgilio Notizie

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023: vince Lolita Lobosco, bene Che Tempo che Fa La Gazzetta dello Sport

Il late show di Rai 2 “Stasera c’è Cattelan” andrà in onda durante la settimana di Sanremo con il meglio delle scorse puntate. A partire da martedì 7 febbraio, alle 23.10, verranno riproposte le inter ...quest’ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi ascolti. Questa sera, inoltre, martedì 7 febbraio 2023, torna l’appuntamento con DiMartedì – il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ...