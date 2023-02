Asamoah sul Napoli | “Non mi sorprendono i risultati di Spalletti | ha fatto un grande lavoro”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Kwadwo, ex giocatore di Juventus e Inter, che in nerazzurro è stato allenato da Luciano, è intervenuto a Radio CRC per parlare del: “Complimenti alla squadra e al mister, stanno facendo un grandissimo campionato. All’Inter Luciano mi ha allenato, ti motiva ed è una persona bravissima. Non mi ha sorpreso quello che sta facendo, haun”. “Per quanto riguarda lo scudetto, Ilha tanti punti di vantaggio, ma se cade ogni tanto poi è difficile rialzarsi. Anche l’Inter può dargli fastidio”, ha concluso il ghanese. SportFace.

