Artifact | il nuovo social che sembra TikTok ma con gli articoli di giornale - Magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Fondato dai creatori di Instagram, è stato pensato per dare agli utenti la possibilità di leggere le news dei giornali in base ai propri ...

...e di quella dell'iperconnessione nessuno si stupisce più di unalgoritmo o di unsocial ... Kevin Systrom e Mark Krieger hanno creato, una nuova applicazione che, in poche parole, è ...I due fautori, che hanno investito personalmente sul progetto, spiegano a The Verge chepuò rappresentare uncorso per le app social, più incentrate su storie di interesse comune ...

Artifact, la nuova app di notizie dai fondatori di Instagram WIRED Italia

Artifact, come funziona il nuovo social con feed personalizzato Fastweb.it

Artifact, il nuovo social che sembra TikTok ma con gli articoli di giornale QUOTIDIANO NAZIONALE

“Phyrexia: Tutto Diverrà Uno” di Magic the Gathering – La Recensione houseofgames.it

Clash: Artifacts of Chaos, trailer mostra i combattimenti con le strane ... Multiplayer.it

Fondato dai creatori di Instagram, è stato pensato per dare agli utenti la possibilità di leggere le news dei giornali in base ai propri interessi ...Un news feed personalizzato governato da una IA. I creatori di Instagram presentano Artifact, il nuovo social incentrato sui contenuti testuali.