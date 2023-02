Arrestato Tumbarello | medico di Messina Denaro In carcere anche il cugino di Bonafede

(Di martedì 7 febbraio 2023) I carabinieri hannoilAlfonso, 70 anni, exdi base a Campobello di Mazara e ora in pensione, accusato di favoreggiamento aggravato: è ilche aveva in cura il ...

I carabinieri hannoil medico Alfonso, 70 anni, ex medico di base a Campobello di Mazara e ora in pensione, accusato di favoreggiamento aggravato: è il medico che aveva in cura il finto Andrea ...Conè statoanche Andrea Bonafede, cugino ed omonimo del geometra che aveva prestato la sua identità al boss . Bonafede 'due' sarebbe considerato una sorta di "postino" , ...

Arrestato Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro: «Lo conosceva e gli ha firmato 137 ricette».... Corriere della Sera

Messina Denaro, arrestato il medico Tumbarello: “Melliflua e sfuggente capacità delinquenziale, ha… Il Fatto Quotidiano

È stato arrestato Alfonso Tumbarello, il medico che ha curato per anni il boss mafioso Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza Il Post

Messina Denaro, arrestato il medico Tumbarello che ha firmato 137 ricette per il boss: “Assordante si... Il Riformista

Arrestato Tumbarello, il medico di Messina Denaro. Il gip: conosceva l'identità del padrino Giornale di Sicilia

Il medico si era difeso sostenendo di non conoscere Messina Denaro, ma è stato smentito dalle indagini dei carabinieri del ROS Messina Denaro, le indagini da parte dei carabinieri del ROS sono state ...Il medico è accusato di falso ideologico e concorso esterno in associazione mafiosa per aver firmato 137 ricette a Messina Denaro sotto falsa identità ...