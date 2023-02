(Di martedì 7 febbraio 2023) È statoAlfonso Tumbarello, ildi base che aveva in cura Matteosotto il nome di. I carabinieri del Ros hanno eseguito l’arresto disposto dalla procura di Palermo che accusano il professionista di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Con Tumbarello è statoun altrodel geometra di Campobello di Mazara che aveva ceduto la sua identità almafioso durante la latitanza, permettendogli di acquistare una casa e di curarsi sotto falso nome alla clinica di Palermo. I pm contestano aldi...

Nel paese degli Andrea Bonafede - Oltre a essere il contatto per agganciare Messina Denaro, Tumbarello era pure ildi famiglia di Andrea Bonafede , giàdue settimane fa per aver "...I carabinieri del Ros hannoAlfonso Tumbarello , ildi Campobello di Mazara accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I reati contestati al professionista sono concorso esterno ...

Arrestato Alfonso Tumbarello, medico di Matteo Messina Denaro: ha curato per anni il boss Fanpage.it

Arrestato il medico di Messina Denaro. In manette anche il cugino omonimo di Andrea Bonafede: cosa faceva per il boss Open

Arrestato Alfonso Tamburello, il medico di Matteo Messina Denaro Today.it

Arrestato Tumbarello, il medico che curava Messina Denaro durante la latitanza Giornale di Sicilia

Messina Denaro, arrestato il medico del boss Adnkronos

È stato arrestato a Campobello di Mazara Alfonso Tumbarello, il medico accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I reati contestati sono… Leggi ...I carabinieri del Ros hanno arrestato Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I reati contestati ...