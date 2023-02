Arrestato a Trapani Alfonso Tumbarello | il medico  di Messina Denaro | «Almeno 137 le ricette per il boss»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Era il dottore a firmare137) e le richieste di ricovero sia per il, che per il prestanome Andrea Bonafede. È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e il falso ideologico.

... il piccolo comune in provincia diche nelle ultime settimane sembra essersi trasformato in ... Tumbarello era pure il medico di famiglia di Andrea Bonafede , giàdue settimane fa per ...I carabinieri del Ros hannoAlfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I reati contestati al professionista sono concorso esterno ...

A distanza di tre settimane dall’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, i carabinieri del Ros hanno arrestato oggi a Campobello ...Alfonso Tumbarello, medico 70enne che ha avuto in cura Matteo Messina Denaro sotto il falso nome di Andrea Bonafede, sapeva che quest’ultimo fosse soltanto un prestanome del boss di Cosa Nostra: quest ...