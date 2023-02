Arrampicata | Stefano Ghisolfi libera Excalibur | via di grado 9b+

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha estratto la spada nella roccia: l’azzurro dell’sportiva hato, la via più complicata d’Italia, di9b+, che si trova a Drena, in Trentino. Il torinese del Gruppo Sportivo Fiamme Oro è riuscito ad espugnare la parete che fino a venerdì 3 febbraio si era rivelata troppo ostica per tutti. Erano mesi che, il ceco Adam Ondra ed il britannico Will Bosi cercavano di aprirsi questa via, ma finora i tentativi erano andati a vuoto: si tratta di una via breve ed intensa, mentre la maggior parte delle vie 9b, 9b+ e 9c sono invece piuttosto lunghe. Cosìall’ANSA: “Difficile immaginare una linea più perfetta di questa, devo ammettere che il processo è stato estremamente ...

Prima di riuscire ad espugnare Excalibur,, Adam Ondra e Will Bosi avevano affrontato mesi di tentativi infruttuosi in quanto si tratta di una via particolare, breve e incredibilmente intensa, ...... decide di non rinunciare alla sua grande passione per la montagna e l'. Nel 2017 ...Buttafuoco trascorrerà con Andrea una intera giornata: mostrerà la casa in cui vive non lontano da ...

L'atleta torinese del gruppo sportivo Fiamme Oro Stefano Ghisolfi conquista un altro prestigioso traguardo liberando Excalibur, gradata 9b+, a Drena, vicino ad Arco nel Garda Trentino, che fino a vene ...