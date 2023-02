Ariston in piedi per Mattarella a Sanremo E Benigni lo fa commuovere

(Di martedì 7 febbraio 2023)2023 Il Festival di2023 parte da Sergio. “Ho l’onore di annunciare la presenza in sala del Presidente della Repubblica”, sono le parole con cui Amadeus ad inizio serata annuncia al Teatrola presenza del capo dello Stato.si affaccia sulla platea, da uno dei “balconi” del teatro, affiancato dalla figlia Laura. Un applauso scrosciante per una prima volta assoluta a: mai un Presidente della Repubblica aveva assistito dal vivo ad una serata sanremese. Nessuna parola da parte del Presidente, come ampiamente anticipato oggi, ma un cenno di approvazione e gratitudine. Il resto lo fa Gianni Morandi che, accompagnato dall’Orchestra (ma anche dal pubblico), intona l’Inno d’Italia. E questa volta l’applauso ...

...la figlia Laura al balconcino all'interno dell', e piovono applausi da tutto il teatro. Gianni Morandi intona l'inno di Mameli insieme a tutto il pubblico, che per l'occasione si alza inDopo il doveroso minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, tutto l'si alza ina cantare l'Inno nazionale intonato da Morandi. Emozione che si traduce ...

