Ariete a Sanremo 2023 | chi è | età | canzoni | fidanzata | Instagram | testo | video e significato di Mare di guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Festival di: alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus. Tra i big in gara, pronta a salire sul palco dell’Ariston, anche, una giovane cantautrice, amatissima dai giovani, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica fin da piccola. E che da Anzio, dove è nata, ha collezionato, giorno dopo giorno, un successo dopo l’altro. La cantautrice sarà acon il brano ‘di’, che ha scritto dopo la fine della storia d’amore con la sua. Ma conosciamola meglio. CLICCA QUI PER ILDI PRESENTAZIONE UFFICIALE Dagli esordi al debutto di, chi è, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, una giovane cantautrice e compositrice italiana nata ad Anzio, a pochi ...