Appuntamento con l’Ultimo Ballo in Maschera sabato al ‘Giordano Bruno’

La Sala Sacchetti è così pronta a ospitare un altrodi alto profilo artistico, che ...la partecipazione di un solista d'eccezione: Gian Marco Ciampa, uno dei chitarristi classici più ...La serata, realizzata in collaborazionela parrocchia di Vercurago , vedrà l'intervento di ... L'ingresso è gratuito, l'è presso il salone dell'oratorio di Vercurago alle ore 20.45 . ...

Stasera appuntamento con il Grande Fratello Vip Libero Tv

Circolo Il Fortino, a Marina di Pisa appuntamento con la poesia PisaToday

Parazzi Viadana, appuntamento con il documentario sui fratelli Anghinelli OglioPoNews

Domenica sera torna l'appuntamento con Pressing Sport Mediaset

Con Sanremo torna l'appuntamento con il duo abruzzese "È una vitaccia" Abruzzo Cityrumors

A febbraio la biblioteca comunale Tebaldi attende i più piccoli, ogni martedì pomeriggio, con ‘Strane storie di animali’ da ascoltare in compagnia. Il primo incontro, in via Ferrariola 12 (San Giorgio ...Si avvicina la 152esima edizione del Carnevale di San Pietro in Casale. Il centro storico sarà nuovamente invaso da maschere e carri allegorici con il loro gettito di oggettistica e caramelle, allesti ...