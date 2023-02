Apple Watch Series 8 45mm | GPS + Cellular in super offerta su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tra le migliori offerte di oggi, martedì 7 febbraio, vi sono anche i più recenti smart8, che troverete insuin con uno sconto del 13% e al prezzo di 579 euro (invece di 669 euro di listino). La variante in questione è quella che possiede la connettività GPS +, con cassa da(adatta per polsi da da 140?220mm) e in diverse colorazioni. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistare subito il prodotto e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche....