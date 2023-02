(Di martedì 7 febbraio 2023) In risposta all'antitrust britannica,ha detto che leservono a evitare che i videogiochi vengano modificati per includere "contenuti discutibili" e che le critiche mosse non sono valide....

ha il fiato sul collosolo della Commissione Europea: anche l'Amministrazione Biden sta esortandoe Google a rivedere le policy dei rispettivi App Store, affermando che le alcune ...vuole offrire alle persone una tecnologia chesolo migliori e arricchisca la loro vita, ma che le aiuti anche a rimanere al sicuro quando sono online" ha detto Erik Neuenschwander, ...

Apple non vuole cambiare le regole del cloud gaming su iOS. Altrimenti, “diventiamo un clone di Android” DDay.it

La ricarica inversa potrebbe arrivare su iPhone 15 Pro iSpazio

Mac Studio: Apple potrebbe non lanciare un modello con M2 Punto Informatico

Il successore di Jony Ive non lavora in Apple macitynet.it

Apple: evento AI Summit a febbraio per i dipendenti Punto Informatico

Apple sta sviluppando la ricarica wireless inversa per ricaricare due device nello stesso momento, come iPhone e AirPods.I nuovi modelli di iPhone potrebbero esser in grado di godere del supporto alla ricarica wireless inversa, secondo quanto riportato in rete.