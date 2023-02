Apocalisse a Uomini e Donne | Fugge dallo studio in lacrime

Leggi su altranotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023)in: dalle anticipazioni sembra succederà davvero di tutto in. Sembra siano giorni davvero decisivi questi per, almeno stando a quanto è trapelato dalle anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte di recente. Già nelle puntate in onda stiamo vedendo come alcune frequentazioni (anche con polemiche) siano in fasi piuttosto “calde”, così come la scelta di Lavinia e Federico sembra avvicinarsi. Caos indalle anticipazioni (Altranotizia.it)Tra trono over e trono classico, dunque, pare ce ne sia per tutti i gusti. Stando alle anticipazioni, sembra che una delle recenti protagoniste del programma ...