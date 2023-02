AORUS Gen5 10000 | sul mercato il nuovo SSD con velocità di 10 GB s e oltre

(Di martedì 7 febbraio 2023) Finalmente sulilSSD, con design flessibile del dissipatore per temperature basse e alte performance GIGABYTE, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi l’ultimo SSDcon fattore di forma M.2 2280. Potenziato dal controller PCIe 5.0 di nuova generazione con flash NAND 3D-TLC ultraveloce, l’SSDsupporta l’ultima architettura PCIe 5.0 della piattaforma Intel e AMD per offrire prestazioni potenziate diil 40% rispetto agli SSD PCIe 4.0 con facilità di installazione e superba capacità. In, il design separato di SSD e ...

Nelle scorse ore Gigabyte ha annunciato SSD10000 , un'unità M.2 2280 che grazie al PCI Express 5.0 è in grado di toccare una velocità di lettura di 10 GB/s. La società aveva già ...GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha annunciato l'arrivo sul mercato della nuova unità SSD10000 con velocità di lettura fino a 10 GB/s. Basato su un controller PCIe 5.0 di nuova generazione e su chip di memoria flash NAND 3D TLC,10000 offre prestazioni migliorate di ...

SSD AORUS Gen5 10000 in arrivo, con un voluminoso dissipatore ... Hardware Upgrade

GIGABYTE annuncia l'AORUS Gen5 10000 Nexthardware

SSD PCI Express 5.0 inizialmente 'frenati' a 10 GB/s, un problema di ... Hardware Upgrade

GeForce RTX 40, Gigabyte lancia la sua proposta di schede video ... HDblog

MQTT: cos'è e come utilizzarlo per gestire i dispositivi IoT IlSoftware.it

Le Fire TV Stick, si sa, vanno periodicamente in sconto, così come gli altri dispositivi Amazon. Ora è uno di quei momenti!AWS e l'ACN hanno annunciato che collaboreranno per migliorare il livello di sicurezza di realtà pubbliche e private in Italia, a partire dalla condivisione di dati sulle minacce presenti nel ciberspa ...