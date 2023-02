“Antisemita | amico di Putin” | torna lo scontro tra Pink Floyd e Waters

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, E’ proprio nel cinquantenario dell’uscita del mitico album The Dark Sideof the Moon che, sotto i riflettori delle varie celebrazioni in tutto il mondo, c’è chi non perde l’occasione per guadagnare popolarità all’ombra dei Pnk. Anche questa volta, nel mirino dell’opinione pubblica internazionale è finito Roger. In seguito alle ultime sue dichiarazioni a proposito di Russia e Ucraina, il celebre co-fondatore della storica band britannica si è visto vomitare una pioggia di insulti dalla moglie del cantante chitarrista David Gilmour. Una raffica di insulti dalla giornalista haters moglie di Gilmour La scrittrice e giornalista Polly Samson, moglie di Gilmour, è entrata nell’eterno litigio interno ai, accusando pubblicamente Rogerdi essere ...