Anticipazioni Il Paradiso delle signore | Flora ricatta Umberto?

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 7 febbraio 2023)potrebbe dover rinunciare al suo piano per distruggere ila causa di. Quest'ultima, infatti, nonostante lui non le dica nulla circa i suoi progetti relativi a Palazzo Andreani, scoprirà quali sono le sue intenzioni ed arriverà arlo pretendendo che la sposi subito in cambio del suo silenzio. Il, spoiler:scopre il segreto diha deciso di acquistare Palazzo Andreani da Adelaide soltanto per avere la sua rivincita contro di lei, ma i suoi propositi affaristici non saranno affatto positivi. Proprio per tale motivo, l'uomo non dirà quasi nulla adel suo progetto riguardo al ...