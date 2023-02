Ant-Man and the Wasp | Quantumania | lo sceneggiatore | Kang è il villain più pericoloso del Multiverso

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lodi Ant-Man and theha affermato chedi Jonathan Majors è ilpiùdel. Jeff Loveness, lodi Ant-Man and the, è recentemente tornato a parlare diil Conquistatore, affermando che il personaggio è ilpiù temibile di tutto il Marvel Cinematic Universe. Durante un'intervista con Variety, Loveness ha spiegato perchéè privo di senso dell'umorismo nel terzo capitolo di Ant-Man: "Penso che rispetto a quello di Loki, questoè un tipo di personaggio molto diverso, inaspettato e stravagante. Volevamo rompere le aspettative con questo film." ...

