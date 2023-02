Ant-Man and the Wasp | Quantumania | ecco quante sono le scene dopo i titoli di coda

(Di martedì 7 febbraio 2023)ledidi Ant-Man and thesvelato il mistero in attesa dell'arrivo del cinecomic nei cinema italiani il 15 febbraio. Banditi, almeno per adesso, gli spoiler, la premiere mondiale di Ant-Man and thetenutasi poche ore fa a Los Angeles ha rivelatoledipresenti nel cinecomic Marvel. La tradizione dellepost-credits Marvel è ormai epocale. Alcunedihanno un funzione importante ...

Le prime reazioni alla premiere diand the Wasp: Quantumania sembrano promettere un bel calcio di inizio alla Fase 5 del ...Nel corso del red carpet diand the Wasp: Quantumania , Dominique Thorne ha potuto anticipare brevemente tutto il suo entusiasmo per il suo nuovo percorso ai Marvel Studios. L'attrice è stata formalmente introdotta nel ...

Ant-Man 3, le prime reazioni eleggono il film a migliore della saga e promuovono Kang BadTaste.it TV

Ant-Man, parla Evangeline Lilly: "È ora di uno spin-off su Wasp" BadTaste.it TV

Volkswagen ID.4 va al cinema: Ant-Man and The Wasp, Quantumania Automoto.it

Ant-Man 3: Kang e M.O.D.O.K. protagonisti della nuova featurette ufficiale! Everyeye Cinema

Ant-Man 3: una clip con Kang, "il cattivo più pericoloso del multiverso" BadTaste.it TV

Quante sono le scene dopo i titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Ecco svelato il mistero in attesa dell'arrivo del cinecomic nei cinema italiani il 15 febbraio.La premiere mondiale del nuovo cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che si è tenuta poche ore fa, ci consegna le prime reazioni della critica americana in vista dell'uscita del 15 febbr ...