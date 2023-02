Ant-Man 3 | ecco di chi è stata l' idea di esplorare il Regno Quantico

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alla premiere di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kevin Feige ha svelato che l'diilè venuta a un componente del cast in particolare. Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Ant-Man and the Wasp Quantumania, new entry del franchise Marvel lanciato nel 2015. Nella giornata di ieri si è tenuta la premiere mondiale a Los Angeles e le reazioni della stampa sono state entusiaste, tutte concordi nell'elogiare il tono serioso della pellicola e l'interpretazione di Jonathan Majors nei panni di Kang. Alla premiere era presente anche Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, che ha rivelato come l'diilfosse partita da Paul Rudd. "Paul aveva questa pazzasin dall'inizio, ...

