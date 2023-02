e il socio Cdp Equity, durante il tavolo presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto che si è tenuto al Mimit, hanno dichiarato di "procedere alla finalizzazione nei tempi tecnici ...Previsto per oggi l'incontro tra i rappresentanti dei sindacati e il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso , per discutere del futuro di. Attese garanzie per il rilancio dell'azienda attraverso il piano industriale e tempistiche certe per la ricapitalizzazione. In mattina il Consiglio regionale ha approvato all'...

Ansaldo Energia: Cdp verso la ricapitalizzazione - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ansaldo Energia, il rebus degli azionisti cinesi: se non ricapitalizzano, spazio aperto per nuovi soci La Repubblica

Ansaldo Energia: marcia su Roma. Urso assente RaiNews

Ansaldo Energia, tutti d’accordo in Regione: “Il Governo nomini subito un nuovo ad” Genova24.it

Ansaldo Energia, Cdp adesso accelera. Aumento di capitale: convocato il board Il Secolo XIX

All'incontro non c'era il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, ma la sottosegretaria Bergamotto. L'azienda e Cdp: "Procediamo alla finalizzazione degli accordi" ...Il presidente della Regione partecipa in videoconferenza insieme all'assessore al Lavoro Sartori: "Le parole hanno un valore: certo che gli impegni saranno rispettati" ...