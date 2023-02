Anna Oxa si presenta così sul palco | un messaggio inquietante? Si scatena il delirio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un look total black perOxa a Sanremo. La cantante è stata la prima a esibirsi al festival con il brano "Sali (Canto dell'anima)". Sui social non si fa che parlare del suo abbigliamento e della sua acconciatura, piuttosto spettinata. Qualcuno per esempio ha scritto: “Oxa si è alzata 10 minuti fa dal letto ed è pronta a ritornarci appena finisce di cantare”. Qualcun altro invece ha notato una somiglianza con un personaggio di Harry Potter: “Nessuno ha mai vistoOxa e Lucius Malfoy nella stessa stanza”. E ancora: "Oxa si è appena svegliata e ha dimenticato di pettinarsi?". In realtà, qualcuno temeva che l'artista non sarebbe riuscita proprio a esibirsi. Pare infatti che a poche ore dall'inizio della gara fosse alle prese con l'influenza, in cura sotto antibiotici. Per questo motivo la ...