“Anna Oxa non si trova” Sanremo 2023 | primo problema per Amadeus a poche ore dal via

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Inizia alla grande il Festival di, con una prorompente quanto incuranteOxa. Una delle regine di questa edizione, con 14 kermesse alle spalle, sta già facendo discutere non poco nella città ligure. Ma cosa è successo questa volta? Sembra che la famosa cantante non abbia rispettato il contratto e ora molti sono a chiedere spiegazioni proprio al capo supremo: il direttore artistico. Insomma, per farla breveOxa sta facendo molto discutere(soprattutto gli addetti ai lavori) per i suoi comportamenti sopra le righe (e e regole). Come ricordete, solo qualche settimana fa, l’artista pugliese ha evitato l’intervista di GiovCivitillo alla serata diGiovani, in qualità di inviata per “La Vita in Diretta”. Ma non è finita qua, perché la vigilia del ...