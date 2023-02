Anna Oxa non c' è | bomba sul Festival a poche ore dal via

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Come un sassolino nella scarpa, quando ci si appresta a fare una lunga passeggiata. Una passeggiata di cinque giorni in questo caso. Così Amadeus comincia la “settimana santa” sanremese, con un piccolo fastidio da dover subito gestire. Si tratta della mancata presenza al primo red carpet di tutti i big in gara (tradizionalmente prevista il giorno antecedente alla prima serata ufficiale) diOxa. La cantante pugliese sarà la prima a salire sul palco dell'Ariston questa sera, aprirà ufficialmente la gara canora 2023, eppure è stata l'unica a non presentarsi al pubblico e a lanciarsi in pose e sorrisi per i paparazzi. PerchéOxa non c'era? L'artista è stata l'ultima a provare la sua esibizione nell'ultima session prima della sfilata esterna, prove che sono andate anche per le lunghe. Da qui probabilmente il ritardo e, visto anche il clima ...