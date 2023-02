Anna Oxa | il testo di “Sali Canto dell’anima”

(Di martedì 7 febbraio 2023) di A. Oxa – F. Bianconi – Kaballà – F. ZanottiEd. Oxarte – Chiasso Bocche piene di falsità che nutre il mondoMani prive di dignità, votate a Dio, uomo,e dimenticae ritorna alla (tua) nascitaOcchi dell’ambiguità dei nostri tempiVite frammentate senza verità, donna,e resuscitae ritorna alla (tua) nascitaLibera l’animaCome rondini la seraVola liberaNitida come ilCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’èE che non ha nomeArca dell’umanità andata a fondoCuori puri mangiati dall’aviditàe poi un’altra vita tuVivrai, Vivrai, Vivrai,Vivrai, Vivrai, Vivrai,Vivrai, Vivrai, VivraiLibera l’animaCome stella dell’auroraDi un mattino che non c’è… ...

Ecco la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti- 'Sali (Canto dell'anima)' Gianmaria - 'Mostro' Mr. Rain - 'Supereroi' Marco Mengoni - 'Due vite' Ariete - 'Mare di guai' Ultimo - 'Alba'...e Mara Sattei. In prima fila ci sarà il presidente della repubblica Sergio Mattarella. Sanremo : le pagelle dei look Per il collegamento con il tg1 Chiara Ferragni sceglie un mini dress ...

Sanremo 2023, Anna Oxa intervistata da Giovanna Civitillo è un cult: “Come fai ad essere sempre… Il Fatto Quotidiano

Anna Oxa aprirà il Festival di Sanremo: «Aspettatevi un bel canto dell'anima» ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Anna Oxa con Sali (Canto dell'anima). Il testo della canzone Sky Tg24

La vita privata di Anna Oxa oggi: dall'età agli ex mariti ai figli Today.it

Sanremo 2023 è al calcio d'inizio e come sempre gli occhi sono puntati sui look. Sorvegliata speciale Chiara Ferragni, che all'Ariston indosserà Dior e ...