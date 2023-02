Angers vs Nantes – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) Continuando a difendere la Coupe de France, ilvisiterà lo Stade Raymond Kopa mercoledì 8 febbraio, quando incontrerà l’negli ultimi 16 anni di quest’anno. Mentre i Canaris hanno perso solo una dellesei partite di campionato, i padroni di casa restano in fondo alla Ligue 1, con due delle quattro vittorie stagionali ottenute in coppa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver resistito fino all’ultimo quarto della partita di campionato di domenica ad Ajaccio, ilè riuscito a segnare due volte – con Evann Guessand e Ludovic Blas – per riprendersi dalla prima sconfitta del 2023. Battuti per ...