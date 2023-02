Angers-Nantes Coppa di Francia | 08-02-2023 ore 18 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 7 febbraio 2023) La vittoria sul campo dell’Ajaccio ha messo ildi Koumbouarè in una posizione di classifica più tranquilla, a +7 dalla zona retrocessione e con il vantaggio di aver vinto in trasferta uno scontro diretto. Per i canarini è il momento di tuffarsi nuovamente nelladi, competizione di cui sono detentori del trofeo, e affrontare l’fanalino di coda del campionato. La InfoBetting: Scommesse Sportive e