Angelo Zen | l' italiano disperso in Turchia dopo il terremoto | si trovava in un hotel devastato a Kahramanmaras

l'italiano disperso in Turchia dopo il devastante terremoto. Si tratta di un abitante di Martellago. Ha 60 anni e di professione è consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel ...Si chiamal'italiano disperso in seguito al terremoto in Turchia. Il tecnico di 60 anni originario di Saronno (Varese) è l'unico connazionale che manca all'appello. Gli ultimi contatti con lui della ...

Chi è Angelo Zen, l'italiano che risulta disperso dopo il terremoto in Turchia TGCOM

Angelo Zen disperso in Turchia: la famiglia in Veneto non ha contatti da domenica Corriere

Un veneto l'italiano disperso in Turchia, è Angelo Zen Agenzia ANSA

Turchia, identificato l'italiano disperso dopo il terremoto: è Angelo Zen, consulente di 50 anni Open

Terremoto Turchia, disperso l'italiano Angelo Zen Sky Tg24

Roma, 7 feb. (askanews) - 'Dal riscontro che abbiamo avuto, tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto sono in salvo, manca ...Roma, 7 feb. (askanews) - "Pare che l'ultimo contatto tra Angelo Zen,l e la sua famiglia lo sia avvenuto domenica sera, poco prima del terremoto in Turchia". LO ha riferito il ministro degli Esteri ...