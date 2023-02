Angelo Zen | l’italiano disperso in Turchia dopo il terremoto | “Nessun contatto con lui da domenica”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tra le migliaia di dispersi per il sisma ine Siria che ha causato almeno 5.100 morti (queste al momento le cifre ufficiali, ma l’Oms teme che si possa superare quota 20mila decessi) c’è anche un italiano,Zen, 50 anni, originario della provincia di Varese, ha vissuto a Romano d’Ezzelino fino a pochi anni fa, quando si è trasferito a Martellago, nel Veneziano. La sua “scomparsa” è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta diZen, della provincia di Vicenza, siamo incostante con la famiglia”, ha detto in collegamento con il Tg3 dall’Unità di crisi della Farnesina. Zen si trovava inper motivi di lavoro: alloggiava, secondo quanto segnalato da alcuni suoi amici, al Sahra ...

