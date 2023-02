Angelo Zen | l' imprenditore italiano disperso in Turchia

, il cittadino italiano originario della provincia di Vicenza che si trovava nella città turca di Kahramanmaras vicino all'epicentro dei due devastanti sismi 7.8 e 7.6 avvenuti ieri in ...AGI - Dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito Siria e Turchia, la Farnesina non è riuscita a rintracciare, un connazionale della provincia di Vicenza che al momento del sisma, secondo quanto segnalato da amici, si trovava a Kahramanmaras , città turca di oltre un milione di abitanti dove ...

Si chiama Angelo Zen, ha 60 anni, ed è imprenditore l’unico italiano finora disperso nel terremoto in Turchia. Secondo quanto confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, si trovava nella ...E' un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria. La famiglia, che abita tra Vicenza e Venezia, non ha più sue notizie da domenica ...