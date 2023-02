Anche Begnini alla prima di Sanremo 2023 | l’annuncio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutto è pronto per il debutto ufficiale di. Laserata del Festival andrà in onda questa sera, martedì 7 febbraio. Tante le sorprese, tanta la curiosità e tanti gli ospiti al Teatro Ariston. Durante l’ultima conferenza stampa, Amadeus ha fatto un nuovo annuncio riguardo proprio ad un importante ospite che sarà presente. Roberto Benigni ospite dellaserata diRoberto Benigni sarà uno degli ospiti dellalunga e attesissima serata del Festival. Amadeus ha spiegato che la presenza del grande attore serviràper celebrare i festeggiamenti dei 75 anni della Costituzione Italiana. Festeggiamenti a cui si aggiungeràil Presidente Sergio Mattarella che sarà presente ...

Per la prima volta nella storia del Festival, sarà ospite il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma non solo: la Costituzione italiana verrà celebrata anche da Roberto ...Questa sera sul palco dell’Ariston si esibiranno 14 dei 28 artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Come reso noto in conferenza stampa da Amadeus, i co-conduttori e lo staff, questa sera si celeb ...