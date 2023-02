Anarchici | Meloni | “Non trattiamo” Ovazione per la premier a Milano

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si è scaldata la platea del teatro Dal Verme di, dove è in corso la kermesse del centrodestra a sostegno della candidatura di Attilio Fontana, quando la presidente del Consiglio Giorgiadal palco ha parlato degli, che – ha detto – “sicuramente con noi non possono trattare”. Pubblico in piedi, bandiere di tutto il centrodestra che sventolavano, applausi e grida “Giorgia, Giorgia” hanno accompagnato le parole della presidente del Consiglio. La stessacon cui laè stata accolta sul palco. “Grazie per l’entusiasmo, ma ragazzi così finiamo alle 9…”, ha detto, fortemente applaudita anche quando ha parlato della normativa europea sulla farina d’insetti e dei numeri dei rimpatri. “Non mollare Giorgia”, si è sentito urlare dal ...