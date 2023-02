ANALISI Investcorp-RedBird e quei 300mln sul mercato del Milan

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alessandro Giudice, manager, editorialista e autore del volume “La Finanza del Goal”, ha scritto per Calcio e Finanza questasulla vendita deldell’anno scorso. In particolare mettendo nel mirino le due offerte ricevute da Elliott: quella die quella di. La delusione dei tifosiisti per una squadra in caduta L'articolosuldelproviene da Calcio e Finanza.