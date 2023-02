Amici di Maria | Paky smascherato con Maddalena | “Facciamo la doccia insieme”

Leggi su biccy

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nei giorni scorsi sembrava che nella scuola didistesse per nascere una nuova coppia.si sono avvicinati molto tra grattini, confidenze e scherzi e di questa vicinanza si è accorto anche Piccolo G. La fidanzata diperò si è dimostrata molto tranquilla: “Ragazzi tranquilli che tra me e lui le cose vanno benissimo. Io so tutto e prima di tutti“. Il ballerino non si è mai fatto troppi problemi con la collega ed è sembrato a tutti che apprezzasse la sua compagnia, eppure alle spalle della Svevi ha fatto delle dichiarazioni non proprio carine.diviene. Se è vero che Tranon c’è stato nulla di particolare e che il ragazzo ha ...