Amici 22 | lite furiosa tra Arisa e Lorella Cuccarini | c’entra il compito di Cricca

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 febbraio 2023) La fase finale della puntata didi Maria De Filippi di domenica 5 febbraio 2023 è andata in onda il giorno dopo durante il day time. Il momento più saliente è stato sicuramente il litigio tra le docenti di canto, e l’allievo di quest’ultima,. La settimana scorsaha assegnato al cantante unper spingerlo oltre la sua comfort zone e lui non l’ha presa per niente bene siccome avrebbe dovuto rinunciare al cellulare sino alla puntata dopo per non ricevere alcun tipo di ausilio ed esprimersi a pieno, dunque ha fatto tutto in fretta e furia in modo da poter riavere il suo telefono il giorno dopo.22,mai viste così furioseno ha ...