Amici 22 | in casetta scatta il bacio tra due allievi!

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Durante il pomeridiano di22, mentre si consumava il confronto tra Paky Brunetti e Maddalena Svevi, è stata mostrata l’immagine di unto tra due allievi. Se finora era stato solo un pettegolezzo che circolava tra i fan del programma, ora sembrerebbe che davvero ci sia del tenero tra Cricca e Isobel Kinnear. Proprio mentre Maddalena massaggiava Paky in cucina, la ballerina australiana e il cantante, intenti a cucinare, si sono baciati. In molti si sono quindi domandati il motivo per cui non si sia dato spazio a questa nuova coppia, specie perché il feeling tra i due era evidente sin dal rientro di Cricca. Il cantante di Lorella Cuccarini, infatti, dopo aver vinto la sfida con Valeria Mancini, causata dai fatti di Capodanno, è tornato in. In quella occasione, ha confessato ai suoi compagni ...