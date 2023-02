Ambiente | salute | cibo per la medicina di precisione | focus di Regione e Izsm

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ridurre la mortalità e garantire. Sarà questo il tema di un importante convegno in programma mercoledì 15 febbraio a partire dalle ore 9,30 al Centro Congressi Federico II (Via Partenope, 36), alla presenza del mondo politico, accademico e quello della produzione tecnologica che ha come punto cardine, un nuovo modello di sanità disu cui è orientato il futuro della sanità campana. LaCampania, insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, alle Università e alle Istituzioni competenti coinvolte, è impegnata, da tempo, sul fronte della realizzazione di modelli di monitoraggio e analisi finalizzati all’identificazione dei fattori di rischio che risiedono nell’e nel mondo animale per identificare e prevenire laumana. I progetti regionali ...