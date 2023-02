Amato Fdi | “Per colpa del Pd la Provincia perde denaro e opportunità per i giovani”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consiglierele di Fratelli d’Italia, Carmine: L’ennesima causa persa dall’amministrazionele di Salerno, quella relativa all’acquisto, mai perfezionato, dell’ex Seminario di Amalfi, dove si sarebbe dovuto insediare anche l’ITS Nautico, con un considerevole risparmio di spesa negli anni, conferma che i Presidenti che si sono succeduti a Palazzo Sant’Agostino dall’ottobre 2014, dopo l’era di gestione Cirielli-Iannone, non hanno mai tenuto in considerazione gli interessi veri dei cittadini delladi Salerno. Adesso, per una errata scelta politica dell’allora Presidente Canfora, mai corretta dai suoi successori, ladi Salerno sarà obbligata a versare alla Curia la somma di ...

... capolista della civica D'Presidente e assessore 'in pectore' . Infatti alle scorse comunali ... Perché Calvani va conLo spiega in una nota stampa: ' Ho scelto di aderire a Fratelli d'Italia, ...La designazione, di spettanza ae di fatto a Giorgia Merloni in prima persona, è avvenuta a ... In tal modo democratici e grillini si schierano su candidati contrapposti: Alessio D'(Pd) e ...

CARMINE AMATO (FDI): "PROVINCIA, ALTRA CAUSA PERSA CON ... Agenda Politica

Elezioni Lazio, Alessio D'Amato corre ma i big del Partito ... Fanpage.it

Elezioni Regionali: appello a voto a sostegno di D’Amato da donne cultura Radio Colonna

PROVINCIA DI SALERNO. AMATO (FDI): "CASO POLIZIA ... Agenda Politica

Lazio. Rossi (FdI): su lista civica Rocca D'Amato cavalca fake news ... La Voce del Patriota

ROMA– “È di stamattina il dato della Regione Lazio che ci comunica che 1034 pazienti sono in attesa di un ricovero, alcuni anche da più di 24 ore. Ciò potrebbe scatenare un vero e proprio assalto agli ...Il direttore artistico di Sanremo: "Ci vuole l'educazione, non recare un danno ad altri. L'amore non va etichettato" ...