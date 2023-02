Alvino gode | “Sontoriello santo subito”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il caso Ciroriello, pm che ha dichiarato di odiare la Juve, fa il giro del web: interviene anche Carlo. “Per quanto mi riguarda dariello aè un attimo. Come vi abbiamo ridotto. Che giornate meravigliose, indimenticabili” scrive Carlosu twitter. Uno sfottò simpatico da parte del giornalista napoletano, che ritorna sulla questione Ciroriello. Madefinisce il filmato diriello come un “agguato digitale, un filmato montato ad arte, la pigrizia di chi non lo ha visto per intero ed ecco che la disinformazione creata ad hoc mette in moto il mainstream dell’esercito non colorato“. In queste ore i tifosi della Juventus stanno recriminando perché il pubblico ministero ha gestito il caso ...