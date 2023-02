Allegri perde la testa in Juventus-Salernitana | impazzito totalmente

(Di martedì 7 febbraio 2023) Inizio partita infuocato perin; ecco perché il tecnico bianconero ha perso la. Si chiude la ventunesima giornata di Serie A con il match tra; una sfida fondamentale per entrambe le formazioni. I padroni di casa cercavano il secondo successo consecutivo mentre i ragazzi divolevano tornare alla vittoria dopo un periodo complicatissimo. Come al solito,ha vissuto il match in maniera decisamente intensa; dopo pochi minuti dall’inizio, sul punteggio di zero a zero, abbiamo sentito nitidamente il tecnico bianconero infuriarsi. Si chiude la ventunesima giornata di Serie A con la sfida tra lae la; i padroni di casa, dopo il ...

Ha gli occhida italiano in gita, Lorenzo Sonego. Ma in campo fa sul serio. I francesi lo rispettano, ... Sonego batte Bonzi a Montpellier, la cronaca del match Nel primo set l'azzurroun ...cerca il riscatto dopo la figuraccia con il Monza Nelle gare del posticipo serale del lunedì ... A Verona la Lazio non va oltre l'1 - 1 el'occasione di scavalcare la Roma. A Monza la ...

Juve, Allegri perde un altro big per la sfida salvezza con la Salernitana Sport del Sud

Allegri lo ammette: “E’ dura lasciarlo fuori”. Un campione del mondo va KO CalcioMercato.it

Juventus, un altro infortunio: Allegri annuncia la tegola in conferenza CalcioMercato24.com

Juventus, Allegri perde Pogba Adnkronos

Verso Juve-Lazio: Allegri perde Pogba, Radu parte col gruppo. Pellegrini… Cittaceleste.it

A poche ore dal match di Salerno, la Juventus perde un altro centrocampista in rosa, Leandro Paredes. Il neo campione del mondo, non ha mai scaldato i cuori bianconeri per le sue prestazioni a dir poc ...La Juve perde anche Leandro Paredes per la partita di stasera contro la Salernitana. Lo ha annunciato ieri Allegri e oggi La Gazzetta dello Sport aggiunge ulteriori dettagli sullo stop: “L’argentino ...