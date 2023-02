Allegri insiste | ' Juve | prima la salvezza' - Sport - quotidiano net

(Di martedì 7 febbraio 2023) Massimiliano, 55 anni, deve fare i conti con le tante assenze per infortunio e con la classifica cambiata dopo i 15 punti di penalizzazione

Massimiliano, 55 anni, deve fare i conti con le tante assenze per infortunio e con la classifica cambiata dopo i 15 punti di penalizzazioneUna bella boccata d'ossigeno per Max, che aveva un gran bisogno di una vittoria per ... Alla mezz'ora la Lazio prova a ripresentarsi dalle parti di Perin matroppo al centro, dove la ...

Allegri insiste: "Juve, prima la salvezza" QUOTIDIANO NAZIONALE

Juventus-Monza, Massimiliano Allegri: "Fatti 38 punti sul campo ... Eurosport IT

Manovra stipendi Juve, il Corsport insiste: 'Si ipotizza un -20' Juventus News 24

Juve, Allegri: "Scudetto Gara importante per il Napoli, non per noi" Sport Napoli News

Juventus-Atalanta 3-3: pari show tra Allegri e Gasperini Corriere dello Sport

Aspettando il ricorso contro la penalizzazione, la sfida di Salerno "è uno scontro diretto. Vlahovic sta bene, ma è dura rinunciare a Kean" ...Aveva tante richieste di prestito ma Allegri non ha voluto sentire ragioni: resta coi grandi. Com'è cresciuto e quali prospettive può avere il talento argentino ...