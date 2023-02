Alla Samp non basta Gabbiadini Con il Monza è 2-2

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Allo U-Power Stadium finisce 2-2 una gara intensa ed equilibrata in cui i blucerchiati hanno ribattuto colpo su colpo alle scorribande offensive dei biancorossi. Dopo un ottimo avvio del, gli ospiti passano in vantaggio con. Bravo il centravanti blucerchiato a sfruttare un'indecisione di Caldirola e a battere Di Gregorio con il mancino.mezz'ora da una grande discesa del solito Carlos Augusto, ci pensa Petagna a riportare la sfida in perfetto equilibrio con un gol da attaccante vero. Nella ripresa ladoria rientra con un altro piglio, desiderosa di smuovere la classifica, e al minuto 58sigla la doppietta personale mettendo a segno il gol del 2-1. Sembra fatta per gli ospiti ma al minuto 96 Petagna viene atterrato da Murru e Chiffi assegna il rigore del ...

Al 12' Gabbiadini porta in vantaggio la: Lammers lancia il compagno di reparto che aggira Caldirola e con il mancino piega le mani a Di Gregorio che non può far nulla.mezz'ora pareggio del ...

